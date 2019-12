Stiri pe aceeasi tema

- Monica Barladeanu are 41 de ani și este considerata una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Vedeta nu a avut niciodata probleme cu greutatea. De altfel, aceasta marturiseste ca niciodata nu a avut mai mult de 5 kilograme in plus si asta pentru ca are tot timpul grija la ceea ce mananca. Atunci…

- Romania este vedeta unei expoziții unice deschise in Belgia in cadrul festivalului Europalia. Sub titlul "Dacia Felix, trecutul glorios al Romaniei", Institutul Cultural Roman a adunat o selecție a celor mai valoroase artefacte, care se bucura deja de mare succes in randul

- Politicile fiscale și bugetare trebuie sa asigure indeplinirea a trei obiective majore: sa mobilizeze, prin impozite, taxe și alte venituri, resursele financiare de care statul are nevoie pentru finanțarea exercitarii funcțiilor sale prevazute prin Constituția Romaniei și legile in vigoare; sa susțina…

- Trei din patru tineri antreprenori considera ca motivul principal pentru care nu reusesc sa-si puna ideile de afaceri in practica este lipsa fondurilor necesare investitiei initiale, arata un sondaj efectuat de platforma Startarium in randul celor inscrisi in Startarium Crowdfunding Makeathon, cel mai…

- "Azi dimineata la 6 si ceva am primit un mesaj cutremuraror. Intre Urziceni si Slobozia a avut loc un accident groaznic cu 10 morti si aproape 10 raniti grav. M-a intristat foarte mult! Ce poti sa spui? Condoleante, imi pare rau! Ce sa intelegem? Sa intelegem ca lipsa de infrastructura ucide, la…

- "Tot ceea ce este bugetar in Romania este scheletul acestei tari. Va spun cu toata sinceritatea si toata responsabilitatea acest lucru. Nu sunt atat de multi (bugetari - n.r.), ca 50% ar trebui dati afara, sub nicio forma. Eu astazi ca sa functionez la nivel capacitate normala, fara noua lege a pensiilor,…