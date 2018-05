Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Raicu s-a destainuit intr-un interviu. Vedeta a dezvaluit ce spunea tatal sau despre ea in copilarie. Fosta prezentatoare de televiziune Andreea Raicu, in varsta de 40 de ani , a trecut prin experiențe care au marcat-o de-a lungul vieții. De altfel, Andreea Raicu a marturisit recent ca s-a luptat…

- David Labrava (55 de ani) este devastat de durere, dupa ce fiul sau, Tycho (16 ani), s-a sinucis. Actorul este daramat de cand a aflat ca baiatul lui și-a luat viața. El a marturisit ca adolescentul se lupta de mai mult timp cu depresia, dar ca parinții au „ratat” anumite semne, pentru ca baiatul parea…

- Vestea mortii Ionele Prodan a indurerat o tara intreaga. Imediat dupa ce faimoasa cantareata s-a stins din viata fiica acesteia, celebra impresara Anamaria Prodan, a donat CD-uri cu muzica mamei sale pentru care oamenii fanii care au participat la inmormantare aproape ca s-au calcat in picioare.…

- Andra a luat o decizie importanta in privința tatalui ei, Mihai Alexandru, caruia ii datoreaza succesul in cariera. Cantareața nu vrea sa-l suprasolicite pe parintele ei și incearca sa-l menajeze așa cum poate. Deși este și el implicat in proiectele ei, artista nu vrea ca tatal ei sa oboseasca și sa…

- Dupa ce a pictat portretele unor mari duhovnici, pictorul Nelu Gradeanu a pus pe panza și chipul mamei lui Gigi Becali. Originar din Barlad, județul Vaslui, dar stabilit de aproximativ patru ani in Germania, barbatul spune ca a ramas profund impresionat de expresivitatea mamei latifundiarului din Pipera,…

- Oana Neț, criminala din Timișoara, a șocat o țara intreaga! Fosta educatoare și-a ucis cu sange rece fetița de doar 4 ani, marți (13 martie). Femeia in varsta de 38 de ani i-a taiat venele micuței și a inecat-o in baie. Potrivit anchetatorilor, dupa ce a comis oribila crima, Oana Neț a incercat sa se…

- Intreg mapamondul știe deja in detaliu cine este Elon Musk. Miliardar excentric, unul dintre vizionarii timpului nostru, omul care viseaza sa colonizeze Marte și sa ne defineasca, prin invențiile lui, viitorul. Nu puțini insa o cunosc și pe mama fondatorului și CEO-ului Tesla și SpaceX.

- Tatal lui Justin Bieber s-a casatorit, intr-o stațiune selecta din Jamaica, și a avut invitați puțini, aproximativ 30, din familie și amici buni. Fiul sau, celebrul Justin, a venit cu iubita lui, la fel de celebra, Selena Gomez. Jeremy Bieber a oficializat relația cu Chelsey Rebelo, și a facut-o in…