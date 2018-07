Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Raicu s a nascut pe 18 iulie 1977, in Bucuresti. Andreea este o vedeta de televiziune din Romania. A debutat ca model, castigand cateva importante concursuri de modelling apoi a intrat in televiziune unde s a consacrat prezentand emisiuni importante de divertisment ca Big Brother si Megastar.Este…

- Este doliu in lumea teatrului și filmului din Romania! Actorul Cornel Garbea, a murit ieri, 13 iulie, insa, vestea trista a fost facuta publica in aceasta dimineața. Regretatul artist este cunoscut publicului pentru activitatea de la Teatrul Mic din Bucuresti, precum si pentru rolurile jucate in mai…

- Astazi e o zi importanta pentru Cristina Țopescu. Indragita prezentatoare TV implinește o frumoasa varsta, insa nu se poate bucura pe deplin de ziua ei de naștere, pentru ca e prima pe care o aniverseaza dupa ce tatal ei a murit. Celebrul comentator sportiv s-a stins din viața in urma cu mai puțin de…

- Deputatul PSD Tudor Ciuhodaru vine cu un proiect de lege inedit in Parlamentul Romaniei. (Cele mai bune oferte laptopuri) „Toate mamele din Romania vor beneficia de aceasta lege: varsta de pensionare va fi redusa in funcție de numarul de copii. Așa prevede proiectul de lege pe care il voi depune in…

- Este doliu in lumea muzicii populare din Romania! Maria Butaciu a murit, dupa ce a stat internata mai bine de o luna la Spitalul Floreasca din București. Regretata cantareața avea 78 de ani. Decesul a survenit ieri seara seara in urma unui accident vascular care a lasat-o pe artista in coma de mai bine…

- Fiica unui fost rugbyst din Constanța, in varsta de doar 24 de ani, a murit. Tanara s-a stins din viața dupa ce i s-a facut rau in sala de examen. Andra era fiica fostului jucator de rugby de la Constructorul Constanța, Cici Madularu. Studenta in anul al IV-lea, fata ar fi murit dupa ce i […] The post…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana vineri, a ajuns la 13.563, fiind inregistrate 55 de decese din cauza acestei boli, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Cel de-al…

- Cantareața Ileana Constantinescu a murit la varsta de 88 de ani. Artista de muzica populara a fost gasita fara suflare in propria locuința. Ileanca Constantinescu a murit Indragita artista de muzica populara Ileana Constantinescu s-a stins din viața, conform Romania TV. Se pare ca Ileana Constantinescu…