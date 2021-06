Andreea Raicu, fără pic de machiaj pe rețelele sociale: „Așa arăt eu când mă trezesc dimineața!” Andreea Raicu are 43 de ani și se mențina intr-o forma fizica de invidiat. Fosta prezentatoare de televiziune a delcarat de nenumarate ori ca este adepta alimentației sanatoase și a practicarii sportului cu regularitate, iar acest este pricipalul motiv pentru care Andreea reușește sa arate atat de bine. Recent, Andreea a postat pe rețelele de socializare o fotografie in care apare nemachiata. Vedeta de televiziune a vrut sa puncteze prin postarea sa ca orice femeie ar trebui sa se accepte așa cum este și sa se simta bine in pielea ei indiferent de forma fizica pe care o are. „Așa arat eu cand… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Raicu are 43 de ani și este intr-o forma deinvidiat. Adepta unui stil de viața sanatos, vedeta le-a dat failor sai, de-alungultimpului, multe sfaturi legate de frumusețe atat interioara cat și exterioara.De data asta, vedeta a indraznit sa se afișeze fara strop de machiaj. „Așa arat eu cand…

- Andreea Raicu are un stil de viața sanatos de foarte mulți ani. In curand va implini 44 de ani și a dezvaluit care e secretul siluetei sale. Are grija la alimentație, face foarte mult sport și meditație. „Gena buna contribuie doar in proportie de 20% la un aspect fizic tanar si placut chiar si la varsta…

- Andreea Raicu este din ce in ce mai transparenta cu fanii ei. Fosta prezentatoare de televiziune a marturisit ce pațește in fiecare dimineața cand se trezește. Cei care o urmaresc au fost incantați de spusele vedetei. Ce pațește Andreea Raicu in fiecare dimineața? Andreea Raicu a parasit camerele de…

- Magda Vasiliu, fosta prezentatoare la Prima TV, a parasit Romania in 2017, cand fiul ei, in varsta atunci de 7 ani, a fost diagnosticat cu cancer. Vlad a fost tratat de medicii italieni, iar acum se simte bine. Cu toate astea, Magda nu vrea sa se mai intoarca in țara. La varsta de 7 ani și jumatate,…

- Diana Dumitrescu a lucrat o perioada de timp la Antena 1, a fost prezentatoare, dar de un an de zile a disparut de pe micul ecran. Vedeta trece acum printr-o transformare de proporții. Pe langa acest aspect din viața sa, ea se concentreaza asupra vieții de familie, la creșterea și educarea baiețelului…