Andreea Raicu este speriată de evoluţia coronavirusului: "Mi-a acaparat gândurile în ultimele zile" "Nu pot sa ma fac ca nu exista un subiect care mi-a acaparat gandurile in ultimele zile. Poate și pentru faptul ca am vorbit mult cu prietena mea care locuiește in Italia, in Toscana. In urma cu trei saptamani, cand am vizitat-o, era liniște acolo, nimeni nu prea vorbea despre acest subiect. Deși erau 2 cazuri izolate in Roma de circa 3 saptamani, nimeni nu privea situația cu prea multa ingrijorare. In Lombardia inca nu fusese depistat niciun caz. De atunci pana azi in Italia sunt 9172 de cazuri și peste 463 de decese. Pana azi Lombardia a fost izolata impreuna cu alte 14 provincii, peste 16… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Raicu nu ignora subiectul „coronavirus” și se arata extrem de preocupata de ceea ce se intampla in prezent. Vedeta povestește ca a fost la prietena sa, in Toscana, in urma cu trei saptamani. „Nu pot sa ma fac ca nu exista un subiect care mi-a acaparatgandurile in ultimele zile. Poate și pentru…

- Doua persoane au decedat de coronavirus in Germania, acestea fiind primele victime din aceasta tara, anunta autoritatile de la Berlin, citate publicatia Der Spiegel.O persoana in varsta de 89 de ani a decedat in Essen, iar un alt deces s-a inregistrat in Heinsberg. Acestea sunt primele decese…

- Presedintele Camerei de Comert Romano-Germane (AHK), Dragos Anastasiu, sustine ca in prezent se manifesta o isterie mondiala cu privire la coronavirus, insa toti au uitat ce inseamna virusul gripal, care este mult mai "daunator". "Eu sunt medic de profesie si in turism de 20 de ani, asa incat…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a dezvaluit, joi seara, la Realitatea PLUS cate fonduri are alocate Romania din partea UE pentru infrastructura. Concret, acesta a precizat ca Romania are din partea UE 25, 2 miliarde de euro inca din 2014 pentru construcția de autostrazi, reabilitare drumuri…

- Soiurile romanesti, prezentate la cel mai mare targ de horticultura din lume de o companie din Brasov! Yurta Brasov este singura companie care reprezinta Romania la cel mai complex targ de horticultura din lume, care are loc la Essen, in Germania, cu un stand realizat special pentru aceasta…

- Razvan Botezatu a inceput anul 2020 cu stangul. Fostul prezentator de televiziune a rupt logodna cu partenerul sau neamț chiar in seara de Revelion. Razvan Botezatu, in varsta de 29 de ani, anunța cu entuziasm in urma cu o luna ca a fost cerut in casatorie și urmeaza sa faca marele pas in Germania,…

- ArcelorMittal Hunedoara amenința cu suspendarea producției "ca raspuns la condițiile pieței și la prețurile ridicate ale energiei". Amenințarea este lansata la doar o zi dupa ce premierul Ludovic Orban a vorbit despre ajutoare de stat care ar trebui acordate companiilor siderurgice și petrochimice,…

- Cooperarea in domeniul militar dintre Romania si Germania s-a aflat pe agenda discutiilor pe care ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, le-a purtat, miercuri, la sediul MApN, cu ambasadorul Germaniei, Cord Meier-Klodt. Potrivit unui comunicat de presa transmis de MApN, cei doi oficiali au discutat despre…