Andreea Raicu, dezvăluiri cutremurătoare din copilărie. Cum era UMILITĂ chiar de TATĂL EI Andreea Raicu și-a deschis sufletul și a marturisit fanilor ca, in trecut, a avut parte de umilinte greu de suportat din partea tatalui ei. "Din dorința de a ma motiva, tatal meu folosea o metoda pe care o considera mobilizatoare. Ori de cate ori faceam ceva greșit sau nu ma ridicam la nivelul așteptarilor, ma umilea – lucru destul de des intalnit la parinții din aceeași generație cu el. Reacția lui ma facea sa ma simt cumplit și sa dezvolt moduri prin care sa ma autosabotez de fiecare data cand credeam ca nu voi reuși sa demonstrez ca sunt suficient de buna. Orice copil iși dorește… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul model Laurette Atindehou a facut noi dezvaluiri șocante, dupa ce fiicei sale, Serena, in varsta de aproape opt ani, eleva in clasa I, i-a fost spart un dinte, la școala. Vedeta a povestit, luni, la „Acces Direct”, cum a fost umilita de parinții baiatului care i-a agresat copila.

- O fata de 16 ani a fost violata de un tanar de 25 dupa un ritual satanic si dupa ce a fost drogata. Fata si-a recapatat cunostinta abia a doua zi, cand s-a trezit singura pe o saltea incinerata, intr-o cladire abandonata. Violul a fost filmat de o alta fata, prezenta și ea la ritual.

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a afirmat, marti seara, ca initial s-a pornit cu 6-7 nume de persoane care ar putea prelua fiecare minister, ulterior ajungandu-se la trei nume. ”Pe unele portofolii exista deja conturat un nume”, a spus Turcan, anuntand ca lista ministrilor va fi finalizata…

- Australia a devenit al doilea cel mai mare importator de arme, dupa Arabia Saudita, releva un studiu al Institutului International de Cercetari pentru Pace (SIPRI), citat luni de dpa.Platile efectuate in 2018 pentru aeronave de lupta noi si un proiect de submarin evaluat la 50 de miliarde…

- Dj. Wanda traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de americanul Karl Katavich, iar recent, cei doi s-au casatorit religios. Vedeta s-a intors pentru cateva zile in Romania și a povestit despre cele mai frumoase momente din viața ei. ,,Am avut 40 de invitati cu tot cu domnisoarele de onoare care…

- A urmat vantul, si-a ascultat instinctul si, din pasiune pentru calatorii in sa si scris, dar si din dorinta de a dovedi ca acest lucru este posibil, frantuzoaica Anne-France Dautheville a devenit, in 1973, prima femeie care a facut turul lumii singura pe motocicleta. In acest weekend, carismatica temerara…

- Doua romance au trecut prin momente dramatice dupa ce au ajuns sa se prostitueze in Belgia, iar ulterior au ajuns sa-și spuna povestea intr-o emisiune TV care se ocupa de astfel de cazuri de la o televiziune belgiana.