- Cristina Cioran traiește o adevarata poveste de dragoste cu iubitul ei, Alexandru Dobrescu. Vedeta a adus pe lume și primul lor copil, iar de atunci viața lor s-a schimbat radical. Iata cum s-au cunoscut cei doi!

- Adrian Mutu și Sandra Bachici s-au casatorit in anul 2017, iar cei doi traiesc o adevarata poveste de dragoste. Fostul fotbalist a marturisit cu ceva timp in urma ca pusese ochii pe soția lui, inca din 2010 pe cand era Miss Romania.

- Apar intotdeauna certandu-se și ”batandu-se” pe micile ecrane, insa toata lumea știe ca, in realitate, Liviu Varciu și Nea Marin au o relație cat se poate de speciala. Au o relație tata-fiu, se iubesc și se ințeleg de minune și, mai mult decat atat, se și ajuta unul pe celalalt, chiar și din punct de…

- Romanița Iovan, una dintre cele mai cunoscute creatoare de moda din Romania, traiește o frumoasa poveste de dragoste cu avocatul Iulian Gogan, de mai bine de 13 ani. Chiar daca intre cei doi exista diferența de varsta de 11 ani, acest lucru nu a fost niciodata o problema in relația lor. Recent, cei…

- Maria Constantin și-a gasit dragostea și liniștea alaturi de afaceristul Robert Stoica. Relația lor este serioasa, iar artista a decis sa se casatoreasca cu el. De fapt, are in plan sa mai faca și un copil, semn ca cei doi se ințeleg de minune și iși doresc sa intemeieze o familie. Interpreta a dat…

- Dana Coteanu, cunoscuta sub numele de scena de Dana Marijuana, a ramas din nou singura, dupa ce s-a desparțit de partenerul de viața, cel alaturi de care iși creștea cele doua fetițe. Artista a divorțat de Sebastian Calu, barbatul alaturi de care are o fetița, in urma cu cațiva ani. ,,Oficial m-am desparțit…

- Roxana Buzoiu și Sendo traiesc o adevarata poveste de dragoste, iar cei doi au planuri mari de viitor și se gandesc la marele eveniment. Vedeta a marturisit la Antena Stars ca de Craciun va merge in Franța la socrii ei.

- Au trecut aproape 10 ani de cand Andreea Raicu a decis sa iși schimbe total viața, in urma unei calatorii facute in India. In varsta de 44 de ani, vedeta a recunoscut cat de grea a fost perioada in care a simțit presiunea de a fi mereu „perfecta”. „De ani de zile pozez fara filtre. Este o libertate…