Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Vantur e una dintre cele mai indragite vedete din Romania, dar și una dintre cele mai apreciate cantarețe in India. Și-a facut o cariera și acolo, țara in care Salman Khan, iubitul ei, e un adevarat star. Iata ca recent s-a zvonit ca cei doi s-au desparțit. La inceputul lunii mai, Iulia Vantur…

- Andreea Raicu, in varsta de 43 de ani, a fost invitata „La Maruța”, unde a povestitdespre recenta vacanța pe care a avut-o in Grecia. Vedeta a evitat sa spunadaca a fost insoțita de iubit, ina a precizat ca au fost multe persoane ingrupul alaturi de care a avut escapada.Intrebata daca vrea sa devina…

- Dana Rogoz s-a intors recent dintr-o vacanța petrecuta in Grecia, alaturi de soțul ei, regizorul Radu Dragorir, și cei doi copii ai lor, Vlad și Lia. Dupa ce a postat o fotografie de familie, actrița s-a trezit cu cateva comentarii acide.

- Andreea și Cabral Ibacka vor deveni pentru a doua oara parinți, anul acesta. In aceasta perioada, cei doi se afla in Grecia, impreuna cu mai mulți prieteni, iar soția prezentatorului și-a etalat mandra sarcina ajunsa in trimestrul al treilea, pe plaja din Mikonos. Andreea Ibacka a postat pe contul de…

- Ramona Olaru se pregatește sa plece in Mykonos, Grecia, cu prietenele sale. Asistenta de televiziune, in varsta de 32 de ani, a povestit in emisiunea „Neața cu Razvan și Dani” ca prefera aceasta insula pentru ca acolo vin mulți barbați bogați care obișnuiesc sa plimbe fetele pe yachturile lor. „Cu fetele…

- Pavel Bartoș și Dana Rogoz au filmat impreuna pentru o noua pelicula ce s-a filmat in Slovacia. Actrița nu a plecat singura din Rmania, ci impreuna cu fetița ei, Lia, care i-a fost alaturi pe platouri. Prezentatorul de la „Romanii au talent” a fost uimit de felul in care s-a descurcat colega lui, fara…

- Adela Popescu va deveni mama pentru a treia oara. Este insarcinata in 7 luni, iar vedeta a inceput sa resimta aceasta perioada din plin. Recent, prezentatoarea de la Vorbește Lumea s-a intors din vacanța petrecut in Egipt, cu familia ei, iar acum s-a apucat de amenajarea camerei bebelușului. „Sunt in…