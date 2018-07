Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Raicu are parte de o zi nu tocmai fericitE, deoarece astEzi se implinesc zece ani de cand bunica ei s-a stins din viatE. Vedeta a postat un mesaj emotionant pe retelele de socializare.

- Mai mulți oameni de știința din Olanda au descoperit care este motivul pentru care oamenii folosesc un ”m” prelungit inainte de a da anumite raspunsuri. (Promotiile zilei la monitoare) Cu siguranța toata lumea a folosit un ”m” prelungit in vorbire, din cand in cand. Oamenii de știința au descoperit…

- Jennifer Garner iși vede, in continuare, de viața ei. Fosta soție a lui Ben Affleck a hotarat sa dea iubirii o noua șansa. (Promotiile zilei la monitoare) Toata lumea a crezut ca Ben Affleck și Jennifer Garner iși vor rezolva problemele și vor trai fericiți pana la adanci batraneți. Iata ca destinul…

- Dupa ce Catalin Maruța a dat-o de gol in timpul emisiunii lui cum ca are deja un iubit, Andreea Raicu pare sa aiba și planuri serioase alaturi de el, cum ar fi extinderea familiei. (Reduceri mari la jocuri PC) Andreea Raicu a avut o ultima intalnire cu Laura Cosoi, prietena ei buna, pana cand aceasta…

- Margherita de la Clejani nu se mai ascunde. Deși, iniția, a negat ca ar avea un iubit, bruneta a postat, recent, pe contul personal de socializare, o fotografie alaturi de un tanar. “Baiatul meu”, a scris fata Clejanilor in dreptul imaginii. (Promotiile zilei la monitoare) Margherita de la Clejani a…

- Hanibal Dumitrașcu a murit, duminica, la Spitalul Universitar din Capitala, la varsta de 54 de ani. Cunoscutul psiholog era in stare grava, fiind ținut in viața doar de aparate. A lasat in urma lui o familie indurerata, doua fete care regreta enorm ca nu il mai au alaturi pe tatal lor. Maria, fiica…

- Printre vedetele care i-au transmis Marei Banica un gand bun nu doar in privat, ci și in mediul online se numara Adriana Bahmuțeanu. Fosta prezentatoare TV i-a lasat un mesaj scurt, dar cuprinzator prietenei sale, care, in prezent, trece printr-o perioada delicata. Pe pagina de Facebook a colegei Simonei…