- Radu Mazare s-a intors la indatoririle de barbat in casa, dupa ce a fost eliberat din inchisoare. Iata cum profita fostul edil de timp in liberatate. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze de senzație.

- Top modelul Monica Hill, care este și studenta la Drept la o universitate privata din Cluj-Napoca, a facut senzație pe covorul roșu de la festivalul de film de la Cannes.Clujeanca a purtat o rochie neagra lunga, cu spatele gol, care i-a scos in evidența silueta superba.Monica nu a greșit nici cu manușile…

- Apariție neașteptata, in prima zi de Paște. Deși tradiția spune ca de Paște Iepurașul este cel care imparte cadourile, iata ca se pare ca insuși Moș Craciun a venit, tocmai din Laponia, sa-i dea urecheatului o mana de ajutor.

- Oțelul Galați și Hermannstadt au deschis etapa din play-out-ul Superligii. Reporterii Gazetei Sporturilor prezenți la Galați va prezinta lucruri inedite care nu s-au vazut la televizor. Invazie de fete frumoase Vremea buna i-a scos din case pe galațeni care au venit in numar mare la meciul cu Hermannstadt.…

- Daiana Anghel a surprins tot Internetul cu ultima sa apariție. Caștigatoarea Power Couple s-a afișat intr-o ipostaza la care nimeni nu se aștepta și a primi o mulțime de critici. Ce a putut sa iși faca la nivelul feței, incat sa ii șocheze pe toți. Daiana Anghel, de nerecunoscut Daiana Anghel a intrat…

- Lumea mondena indiana s-a strans recent la un eveniment plin de eleganța și, așa cum era de așteptat, de vedete una și una. Printre acestea și Iulia Vantur, care a avut apariție de mare efect dupa ce s-a intors in India.

- Una este Bianca Dragușanu! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni alta decat cunoscuta vedeta din showbiz-ul romanesc, iubita lui Gabi Badalau. Iata ipostaza in care a fost vazut, de aceasta data, diva de catre paparazzii…