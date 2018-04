Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Raicu (40 de ani) a ajuns la spital chiar inainte de Noaptea de Inviere. Fosta prezentatoare TV le-a transmis fanilor un sfat si a precizat ca va avea nevoie de o perioada de liniste pentru a se recupera.

- NOROCOASA… Primul bebeluș venit pe lume in noaptea de Inviere s-a nascut la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Vaslui. Se numește Maia și parinții sai sunt din comuna Oșești. Frumușica foc, perfect sanatoasa și cu o greutate de 3550 grame, Maia a venit pe lume la ora 02:15, in noaptea Invierii. Fetița…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) anunta ca, in Noaptea de Inviere, au fost mobilizati peste 4.600 de pompieri cu 800 de autospeciale de stingere, fiind pregatite peste 320 echipaje SMURD. Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in peste 1000 de situatii.

- Natalia Oreiro (40 de ani) a fost internata in spital, la sfarșitul lunii martie, din cauza unor probleme de sanatatea. Artista trebuia sa susțina un concert in Tel Aviv, Israel, insa a avut nevoie urgent de ajutorul medicilor. Fanii vedetei, originara Uruguay, au fost foarte ingrijorați dupa ce purtatorul…

- Ionela Prodan nu a fost, inca, externata si incearca sa-si revina dupa problemele cardiace cu care s-a confruntat in ultima perioada. Alaturi de artista a fost Anamaria Prodan, dar și pe cealalta fiica, Anca, venind de urgența din America.