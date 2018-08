Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Raicu nu are un iubit oficial, deși de-a lungul anilor a avut numeroase relații. Vedeta a vorbit despre greșelile pe care le-a facut in trecut in poveștile ei de iubire. Fosta vedeta de televiziune Andreea Raicu, in varsta de 41 de ani, a publicat un articol pe blogul personal, unde a explicat…

- "Alex a aparut in viața mea absolut intampator, la o petrecere. A fost dragoste la prima vedere. Eu știam ca el are deja o relație și de asta nu am vrut sa-mi creez un drum cu el. Eu i-am explicat ca nu pot avea o relație cu el din moment ce el este cu altcineva. A insistat foarte mult… 4 luni, 4…

- Soferii fac multe lucruri mecanic, ca gesturi reflex, insa nu toate sunt utile sofatului, ba dimpotriva. Conducerea masinii fara sa fie atenti sau focalizarea atentiei pe lucruri care n-au legatura cu sofatul pot face ca soferul sa piarda controlul volanului, cu consecinte ce se pot dovedi tragice.

- Feli Donose a dezvaluit cine este tatal copilului ei. Artista a decis in sfarșit sa vorbeasca despre barbatul care a cucerit-o și care i-a daruit cel mai de preț lucru. Vedeta a acordat un interviu emoționant pentru revista UNICA . Feli canta la o nunta, el venise acolo ca invitat, deși de trei ani…

- Un copil extrem de dorit si de asteptat, care a aparut in viata parintilor lui intr-un moment in care nu mai parea posibil. Dupa divortul de Dinu Pescariu, Ileana si-a refacut viata alaturi de medicul cardiolog Catalin Badiu, caruia visa sa-i daruiasca un copil. Dorinta ei, insa, s-a implinit tarziu,…

- Scorpion Cand vine vorba de viata lor, persoanele nascute in zodia Scorpion sunt extrem de rezervate, scrie lyla.ro. Mai exact, ei se afla in topul persoanelor care isi tin relatia de cuplu departe de ochii curiosilor, intrucat nu le place deloc sa-si puna sufletul pe tava in fata oricui.…