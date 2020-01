Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Raicu este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi. Cu zambetul pe buze de fiecare data, plina de viața și debordand de energie, Andreea Raicu a devenit un model pentru multe femei.

- Costel Bocu și echipa lui de oameni simpli dar cu suflet mare, au reușit sa le ofere un altfel de Craciun catorva suflete greu incercate de soarta. „Am mers la o fetița care are cancer la ochișorul drept!‟ Sarbatorile de iarna au un farmec aparte... indiferent de starea pe care ai avut-o de-a lungul…

- Sarbatorile de iarna au o insemnatate aparte pentru AndreeaMarin, a carei zi de naștere este cu doar cateva zile inainte de Craciun. Pe 22 decembrie, fosta prezentatoare TV a avut alaturi persoanele dragi, atat dinpartea ei, cat și din partea iubitului, Adrian Brancoveanu.De ziua ei, Andreea Marin…

- O copila de numai 6 ani a disparut seara trecuta și este cautata cu disperare de familie, dar și de polițiști. Aflam detalii de la Teodora Miron. Politistii constanteni sunt in alerta inca de aseara, cand au fost instiintati despre disparitia unui copil in varsta de numai 6 ani. Este vorba despre o…

- Polițiștii din orașul Ovidiu, județul Constanța, sunt in alerta, dupa ce o fetița in varsta de 6 ani a disparut de acasa, marți seara. Familia și polițiștii o cauta și cer sprijinul populației, potrivit Mediafax.Polițiștii din cadrul Poliției orașului Ovidiu au fost sesizați, in jurul orei…

- O fetita de trei luni din judetul Constanta a fost gasita moarta de mama sa, marti dimineata. Politistii nu au constatat urme vizibile de violenta pe trupul copilului si au deschis o ancheta in acest caz.

- Liviu Varciu traiește in prezent o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Anda Calin, mama fetiței sale, Anastasia. Pe cat este de frumoasa relația lor, pe atat este și de tumultoasa. Cei doi s-au desparțit de mai multe ori, dar in ciuda tuturor, s-au și impacat. Vedeta a iubit multe femei la viața…