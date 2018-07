Stiri pe aceeasi tema

- Ce risca gimnasta Olivia Cimpian dupa revenirea in Romania. Presedinta Federatiei Romane de Gimnastica (FRG), Andreea Raducan, a declarat ca gimnasta Olivia Cimpian, care vrea sa reprezinte din nou Romania, nu risca nicio suspendare pentru ca nu a concurat la nicio competitie pentru Ungaria. Aradeanca…

- Romania participa cu o delegatie profund remaniata la Campionatele Europene 2018 de seniori si juniori de la Glasgow (2-12 august), fata de acum un an la Cluj-Napoca, din cauza unor accidentari si retrageri, si are ca obiectiv castigarea a 2-4 medalii si 2-4 locuri IV-VI, atat la seniori, cat si la…

- Gimnastul Marian Dragulescu a precizat, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca poate concura la Campionatele Europene fara niciun risc si ca FR Gimnastica nu-i ofera dreptul de a concura pe propria raspundere, relateaza News.ro. “Vreau sansa legala de a participa pe propria raspudnere la Campionatul…

- Gimnasta Olivia Cimpian va concura iar pentru Romania. Ea alesese Ungaria, dar s-a razgandit: ”Noi o vom primi inapoi”. Olivia Cimpian a provocat un șoc, in urma cu un an și jumatate, cand a parasit cantonamentul Romaniei de la Deva și a anunțat ca a ales sa reprezinte Ungaria . Sportiva medaliata cu…

- Cel mai recent a venit in acest sezon, Andrei reușind sa se incoroneze alaturi de CSM Oradea, pentru al doilea sau titlu la seniori, in ultimii trei ani, aceeași cifra avand-o și clubul de pe Crișul Repede. Coordonatorul de joc al naționalei mai are in palmares medalii de aur la juniori, cu CSȘ Gloria…

- Fosta sportiva Andreea Raducan, presedinta Federatiei Romane de Gimnastica, a fost inclusa, sambata, in International Gymnastics Hall of Fame, ceremonia avand loc la Oklahoma City. Alaturi de Raducan, au fost inclusi in Hall of Fame si Paul Hamm si Nastia Liukin, titreaza News.ro. Desi a ramas in istoria…

