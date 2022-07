Stiri pe aceeasi tema

- Nick Kyrgios este in fața unuia dintre cele mai importante momente din cariera: finala Wimbledon 2022 impotriva lui Novak Djokovic. Inainte de duelul din ultimul act, australianul și-a strigat nemulțumirile la adresa compatrioților sai din tenis.​

- Ons Jabeur (27 de ani, locul 2 WTA) și Elena Rybakina (23 de ani, 23 WTA) se infrunta astazi, de la ora 16:00, live pe GSP.ro și in direct la TV pe Eurosport, pentru trofeul de la Wimbledon. Cine-l va caștiga va pune in vitrina cea dintai cupa de Mare Șlem a carierei. Turneul feminin iși va gasi azi…

- Novak Djokovic, locul 3 mondial si principal favorit, s-a calificat vineri in finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon. Tenismanul sarb a trecut in patru seturi de britanicul Cameron Norrie, locul 12 mondial si cap de serie numarul 12, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Meciul a durat doua ore si 37 de minute.…

- Novak Djokovic a obținut vineri calificarea in finala de Grand Slam cu numarul 32 a carierei, dupa ce a trecut in patru seturi (2-6, 6-3, 6-2, 6-4) de Cameron Norrie. La finalul partidei, sarbul a vorbit despre duelul cu Nick Kyrgios din ultimul act al turneului de la Wimbledon.

- Rafael Nadal s-a retras de la Wimbledon, din cauza rupturii musculare suferite in zona abdominala in meciul din sferturile turneului de Grand Slam, cu Taylor Fritz. Jucatorul spaniel de tenis a declarat ca nu are rost sa riște. Astfel, Nick Kyrgios va evolua in finala de la Wimbledon, cu invingatorul…

- Rafael Nadal (36 de ani, 4 ATP) s-a retras inaintea semifinalei de la Wimbledon 2022, din cauza accidentarii la mușchii abdominali, potrivit GSP. Nadal considera ca aceasta nu va fi o accidentare pe termen lung și se așteapta sa revina pe teren dupa aproximativ o saptamana.​Rafael Nadal a suferit o…

- Simona Halep (locul 18 WTA si cap de serie numarul 16) va evolua astazi in optimile de finala ale turneului de la Wimbledon, cu iberica Paula Badosa (locul 4 WTA si favorita 4). Meciul dintre Halep si Badosa va fi al doilea pe terenul central, dupa partida de simplu masculin dintre Brandon Nakashima…

- Novak Djokovic, numarul unu mondial, a declarat ca are „inima franta” dupa ce fostul sau antrenor, Boris Becker , a fost incarcerat saptamana trecuta dupa ce a ascuns active financiare. Djokovic a declarat: „Este un prieten, un prieten de mult timp, antrenor timp de trei-patru ani, o persoana pe care…