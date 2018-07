Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea premierului Viorica Dancila dupa sase luni de mandat este foarte slaba. O spune la RFI eurodeputatul PNL Theodor Stolojan, in conditiile in care sefa Executivului isi prezinta luni la ora 14 bilantul activitatii din prima jumatate de an.„Din pacate, e un mandat foarte slab, pentru…

- Purtatorul de cuvant al Partidului Popular European, europarlamentarul Siegfried Muresan, dezvaluie ca premierul Viorica Dancila urmeaza sa efectueze o vizita la Bruxelles, desi demersul este tinut secret de Guvern.Vezi și: Top 5 fructe care ajuta ficatul si rinichii "Aflu din programul…

- Spitalele, expertizate in privința riscului seismic, pana in 2024. Este vorba despre toate unitațile medicale, spitale, policlinici sau dispensarele medicale, potrivit proiectului de lege adoptat in Senat, in calitate de prima Camera sesizata și semnat de parlamentari de la toate partidele. Responsabilitatea…

- Franța – Argentina, in optimile Campionatului Mondial Rusia 2018 (sambata, ora 17:00, TVR 1, TVR HD). Cele doua campioane mondiale se intalnesc pe stadionul Kazan Arena. Invingatoarea va juca in sferturi cu Uruguay sau Portugalia. Franța – Argentina LIVETEXT, AICI. PROGRAMUL OPTIMILOR, AICI. Fundasul…

- Spania – Rusia, in optimile Campionatului Mondial Rusia 2018 (duminica, ora 17:00, stadion: Lujniki, Moscova / TVR 1, TVR HD). Spania a castigat grupa B, in timp ce Rusia a ocupat locul 2 in grupa A. Spania – Rusia LIVETEXT, AICI. PROGRAMUL OPTIMILOR, AICI. Fundasul rus de origine braziliana Mario…

- Rectorul Universitatii din Bucuresti, Mircea Dumitru, a susține ca are un ”sentiment de jena” când o aude pe Viorica Dancila vorbind, mai ales ca este profesor la baza. ”Doamna Dancila este si profesor. Pregatirea domniei sale este aceea de…

- Sindicalistii din industria de aparare reiau protestele in Piata Victoriei și miercuri, pe 16 mai. Astfel, sindicatele afiliate la Confederatia Nationala Sindicala (CNS) Cartel Alfa si Blocul National Sindical (BNS), vor picheta Guvernul Romaniei, intre orele 11:00 si 13:00, pentru a semnala problemele…