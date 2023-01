Stiri pe aceeasi tema

- Poliția este in cautarea unei minore de 15 ani, care a plecat de acasa la data de 13 decembrie, intr-o direcție necunoscuta și pina la moment nu se cunoaște locul aflarii. Conform informațiilor, fata este originara din localitatea Sarata Galbena, raionul Hincești Minora are inalțimea de 1,68 m și corpolența…

- O femeie din Calarași este cautata de polițiști, dupa ce a plecat de acasa acum 11 zile și nu a mai revenit. Polițiștii din Calarași au fost sesizați despre dispariția femeii de catre rudele acesteia.

Este de notorietate unul din cele mai fierbinți subiecte ale acestor zile si anume refuzul insoțit de atitudinea negativa a cancelarului Austriei in ceea ce privește intrarea Romaniei in Schengen .

Un preot din Italia a gasit in cutia milei o donație anonima de 40.000 euro. Preotul spune ca este curios sa afle cine a facut donația atat de generoasa, dar ii respecta decizia de a ramane in anonimat.

- QATAR - ECUADOR 0-2. Momente mai puțin placute pentru cei 700-800 de jurnaliști care au asistat la confruntarea de debut de la Campionatul Mondial. Gazeta Sporturilor este, exceptand TVR-ul, singura instituție media din Romania care trimite 4 jurnaliști la turneul final din QatarOvidiu Ioanițoaia,…

- Fostul tenismen Ilie Nastase a cedat nervos intr-un dialog cu o jurnalista Digi24 care i-a cerut un punct de vedere, dupa ce a fost prins din nou baut la volan. El a fost oprit seara trecuta de polițiști de la Rutiera in București, care au descoperit ca avea o alcoolemie de 0,22 la mie. Ilie Nastase: Nu…

- Polițiștii din județul Cluj cauta o fata de 14 ani, care a disparut joi seara, dintr-un centru de plasament din orașul Cluj-Napoca. „La data de 10 noiembrie a.c. Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca minora COVACI CRENGUȚA MARIA, in varsta de 14 ani,…

- Denisa Filcea, soția lui Flick, a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le povestește internauților, experiența neplacuta pe care a avut-o in drum spre Paris. „Tocmai am ajuns la hotel, a fost un zbor oribil, mi s-a facut rau, pentru ca cei de la companie considera ca este perfect ok ca…