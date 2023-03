Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Negoița a anunțat pe 7 martie, printr-o postare pe rețelele de socializare ca Ingrid, fiica ei și a omului de afaceri Ionuț Negoița, a implinit 22 de ani. Vedeta a avut un mesaj special pentru fata sa. Carmen Negoița și-a declarat iubirea pentru Ingrid in mediul online și a și postat cateva fotografii…

- Socotita drept una dintre cele mai frumoase romance, aspectul lui Lili Sandu i-a adus acesteia multe contracte de imagine, in Romania dar și Statele Unite ale Americii, unde a locuit ani buni. Fosta partenera a Ilenei Lazariuc din formația Trinity, actrița, cantareața și prezentatoarea de televiziune…

- Vedeta de la noi care a ales sa nasca acasa, in propria cada! Și-ar fi dorit sa faca asta intr-o piscina insa contracțile au luat-o prin surprindere. Cristina Balan a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Caștigatoarea de la ”Vocea Romaniei”, care mai are gemeni, nu a vrut sa mearga iar la spital…

- Viața de vedeta nu este una ușoara. Sa te afli mereu in centrul atenției, in timp ce te confrunți cu problemele din viața de zi cu zi nu poate sa fie decat dificila pentru celebritați. Astfel ca unii, de multe ori, ajung sa se scufunde in aburii alcoolului.Mai multe vedete autohtone, dar și din strainatate,…

- Andreea Popescu radiaza de fericire in aceasta perioada, asta pentru ca urmeaza sa devina mamica pentru a treia oara. Andreea Popescu a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu chipul bebelușului de la ecografie și a transmis un mesaj emoționant. Vedeta va aduce pe lume un baiețel pe nume Alexis.

- Andreea Popescu traiește viața pe care la visat-o, iar acum este pregatita sa devina mama pentru a treia oara. Invitata in emisiunea Xtra Night Show, vedeta a dezvaluit ca a fost o minune faptul ca a ramas insarcinata, deoarece s-a confruntat cu probleme de infertilitate.

- O cantareața celebra va aduce, in curand, pe lume primul copil. Emoțiile sunt mari, iar artista a marturisit in exclusivitate pentru Antena Stars cum decurg pregatirile pentru camera bebelușului, caci la finalul acestei luni, familia sa se va mari.

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, in colaborare cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Banat” al Judetului Timis organizeaza un seminar interactiv privind autorizarea de securitate la incendiu.