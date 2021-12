IPS Teodosie. Nu trebuie sa crezi in boala, boala vine fara sa crezi in ea, nu trebuie sa crezi ca sa vina

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a afirmat ca "boala acesta de acum nu este o fictiune, ci o realitate", in contextul in care a precizat ca "multi spun nu cred in boala", in cadrul emisiunii… [citeste mai departe]