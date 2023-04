Andreea Popescu se pregatește pentru o noua etapa importanta din viața ei. Vedeta va deveni mama pentru a treia oara in doar cateva zile, iar acest lucru ii aduce in suflet emoții puternice și unice, pe care doar o femeie in ipostaza ei poate sa le simta. Ea și Rareș Cojoc vor petrece Paștele in cinci in acest an.