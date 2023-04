Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Popescu se pregatește pentru o noua etapa importanta din viața ei. Vedeta va deveni mama pentru a treia oara in doar cateva zile, iar acest lucru ii aduce in suflet emoții puternice și unice, pe care doar o femeie in ipostaza ei poate sa le simta. Ea și Rareș Cojoc vor petrece Paștele in cinci…

- Andreea Popescu se pregatește sa devina mamica pentru a treia oara, iar vedeta a ajuns la medic deoarece au inceput primele contracții. Andreea Popescu s-a fotografiat cu perfuzia la mana și așteapta sa o aduca pe lume pe cea de-a doua fetița.

- In cadrul unei intervenții in direct, in emisiunea Showbiz Report de la Antena Stars, Dana Roba a povestit ca a ajuns, de urgența, la spital, dupa ce s-a confruntat cu stari de rau. Vedeta spune ca din cauza stresului, dar și din cauza ca manca multe dulciuri, starea ei de sanatate se deteriorase.

- In urma cu puțin timp, Andreea Popescu a ajuns, de urgența, la clinica unde ii este monitorizata sarcina. Vedeta ar avea simptome care ar prevesti nașterea, așa ca a mers sa o vada medicul. Abia maine bruneta spune ca ar avea 36 de saptamani de sarcina.

- Adda facut un anunț ingrijorator pe rețelele de socializare, asta dupa ce artista le-a impartașit fanilor sa aiba grija in aceasta perioada deoarece s-a trezit cu o capușa in pat. Adda a facut primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre momentele de panica prin care a trecut.

- Anca Serea a trecut in decursul serii anterioare prin clipe dificile, dupa ce fiica ei, Sarah, a suferit o intervenție chirurgicala de urgența. Vedeta TV a dezvaluit cum a decurs operația și cum se simte in prezent adolescenta.

- Andreea Popescu a implinit 39 de ani pe 28 ianuarie și a petrecut alaturi de cei dragi, la un restaurant din Capitala. Vedeta a dezvaluit cum a surprins-o socrul ei. „Am primit o așa surpriza frumoasa de ziua mea. Sigur aici a fost ideea socrului meu pentru așa moment frumos. A rugat mirii care aveau…

- Cristina Cioran a ajuns de urgența la spital cu fiica ei. Cu ce problema de sanatate se confrunta fetița ei și a lui Alex Dobrescu. Vedeta a postat pe o rețea de socializare motivul pentru care micuța are nevoie de ajutorul medicilor, dar și o imagine.