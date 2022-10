Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Popescu are acasa doi copii și inca unul pe drum, iar azi o sarbatorește pe micuța Anastasia. Fiica fostei dansatoare a Deliei Matache a implinit un an, iar mama ei i-a transmis o urare emoționanta in mediul online.

- Ana Maria Barnoschi este in culmea fericirii. Vedeta s-a logodit și a dat vestea prin intermediul rețelelor de socializare. Aceasta traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de barbatul langa care și-a gasit fericirea, iar in urma cu puțin timp și-a anunțat fanii ca a primit mult așteptata intrebare.

- Adelina Pestrițu a avut o prima reacție dupa ce nașul ei, Daniel Rafte, a fost arestat. Fosta prezentatoare TV a fost deranjata de faptul ca a fost asociat numele ei cu aceasta situație neplacuta. Nașul Adelinei Pestrițu, Daniel Rafte, a fost arestat pentru trafic de droguri. Numele fostei prezentatoare…

- Bianca Dragușanu a facut declarații controversate in emisiunea online prezentata de George Tanase, „ZigZag”. Vedeta și-a spus parerea sincera și despre Dana Budeanu. Fosta soție a lui Victor Slav a fost mereu pe prima pagina a ziarelor, iar in prezent are o relație cu Gabi Badalau. Bianca Dragușanu…

- Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei Matache, este insarcinata pentru a treia oara. A dat vestea cea mare in cadrul unui interviu pentru Antena Stars , fiind prezenta la un eveniment monden din Capitala. Andreea Popescu este casatorita cu Rareș Cojoc și impreuna au doi copii. In curand, cei doi…

- Catalina Ponor are toate motivele din lume sa fie toata un zambet! Peste cateva luni, fosta gimnasta va deveni mama pentru prima oara. Fosta gimnasta a ales sa le impartașeasca fanilor din mediul online o veste frumoasa din viața de familie – aceea ca ea și barbatul iubit, Bogdan Jianu, cu care s-a…

- Magda Palimariu simte cele mai intense și frumoase emoții. Celebra prezentatoare TV a devenit mama, iar acum iși strange liniștita in brațe primul fiu. „Ce cadou mai minunat pe lumea asta”, a subliniat ea. Vedeta a nascut chiar in ziua in care a implinit frumoasa varsta de 43 de ani. Fanii au copleșit-o…