- In data de 20 martie 1820 s-a nascut Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Principatelor Unite si al statului national Romania. In 1831 a vazut lumina zilei pictorul Theodor Aman, iar in 1886 s-a nascut poetul George Topirceanu. La aceeasi data, dar in 1959 s-a nascut soprana Felicia Filip.

- Alexandru Boiciuc (25 de ani) a inscris in Dinamo - Gloria Buzau 1-1, iar la conferința a comentat rezultatul partidei, spunand ca „e un punct meritat in deplasare”. Calificați in extremis in play-off, Dinamo a inceput cu stangul drumul catre promovare.Susținuți de peste 5.000 de oameni pe Stadionul…

- Multa lume se confrunta cu probleme din cauza traumelor din copilarie și nu știu ce sa faca. Gabriella Nastas a gasit un tip de terapie speciala care a ajutat-o sa iși vindece toate problemele care i-au afectat viața pana acum. Cantareața și-a dezvaluit secretul la Xtra Night Show.

- Vica Blochina a participat la Survivor Romania 2023 , unde a fost eliminata dupa o luna de zile. Intr-un interviu pentru playtech.ro , vedeta a dezvaluit cu ce probleme se confrunta dupa competiție, cum se ințelege acum cu Edan, fiul ei și al lui Victor Pițurca, dar și regretele pe care le are. Mulți…

- Karim Benzema s-a declarat extrem de fericit, dupa ce a reusit o „dubla” in partida dintre Liverpool si Real Madrid. Atacantul francez a dezvaluit ca isi doreste o alta victorie in meciul retur din optimile UEFA Champions League, meci care se va desfasura pe Santiago Bernabeu, peste trei saptamani.…

- Giani Kirița nu avut o viața ușoara și, la 45 de ani, este inca marcat de traumele copilariei, cand a suferit de pe urma tatalui sau agresiv. Giani Kirița a povestit la podcastul „In Oglinda”, aspecte neștiute despre viața sa. Giani Kirița a fost crescut, impreuna cu sora lui, doar de mama lor. Bunica…

- FCSB a caștigat derby-ul cu CFR Cluj (1-0), grație unui gol marcat de Malcom Edjouma. Mijlocașul francez de 26 de ani a reușit sa deblocheze meciul in minutul 88, dupa o acțiune spectaculoasa. VIDEO Golul marcat de Malcom Edjouma in CFR Cluj - FCSB Faza golului a pornit de la Ejdouma, care recepționat…

- Actorul Florin Piersic, ale carui roluri carismatice l-au urcat deja in constelatia legendelor scenei romanesti, implineste astazi 87 de ani. O viața cu o cariera impresionanta și o poveste care bate filmul.