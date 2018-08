Andreea Paul, concluzie despre cheltuielilor guvernamentale ”Cheltuielile guvernamentale au crescut alert in fiecare an. Mult mai importanta decat cantitatea banilor publici rulați este responsabilitatea gestionarii banilor publici, respectul afișat prin fapte, pentru a vedea cat pierd și caștiga cu adevarat cetațenii din taxele și impozitele tot mai multe acumulate in buzunarul public. Banii publici nu au reușit sa cumpere nici calitatea vieții, nici competitivitatea, nici iubirea noastra. Pentru a ințelege impactul bugetului public asupra dezvoltarii Romaniei și a calitații vietii cetațenilor, am comparat cațiva indicatori cheie in ultimii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

