Stiri pe aceeasi tema

- Medicii americani avertizeaza ca au tot mai mulți pacienți tineri infectați cu SARS-CoV-2. Un barbat de 30 de ani a facut COVID-19 dupa ce a participat cu buna știința la o „petrecere COVID” gazduita de o persoana infectata.

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus care au decedat, din județul Suceava, a ajuns la 224. Grupul de Comunicare Strategica a informat, miercuri, ca o suceveanca in varsta de 69 ani, cu hipertensiune arteriala, cardiopatie ischemica cronica, bypass aorto-coronarian și obezitate, ...

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat un nou deces in județul Suceava provocat de noul coronavirus. Este vorba despre o suceveana in varsta de 85 de ani, care a fost confirmata cu noul Covid-19 in data de 20 mai și a murit miercuri, 27 mai. Deces 1230 Femeie, 69 ani, județ Bihor. Data confirmare:…

- In urma cu cateva saptamani, s-a infectat. Pentru ca starea sa de sanatate s-a inrautatit, asistenta a fost transferata la Iasi si internata pe sectia Reanimare a Spitalului de Boli Infectioase, unde, in pofida eforturilor medicilor, a decedat. "A fost o internare lunga in Terapie Intensiva, de aproape…

- Femeia de 83 de ani din comuna Magura Ilvei, care in data de 7 mai a fost confirmata ca fiind infectata cu noul coronavirus, dar a refuzat internarea in spital, a decedat luni, a confirmat pentru Agerpres sefa Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bistrita-Nasaud, Anca Andritoiu.

- Decesul cu numarul 6 din Prahova si 1106 la nivel national la pacienti infectati cu noul coronavirus a fost anuntat oficial duminica seara. Este vorba despre o femeie in varsta de 69 de ani, care fusese internata la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti in urma cu aproape o luna. In ultimele saptamani,…

- Caz unic in lume. O angajata a cailor ferate britanice a fost rapusa de noul coronavirus, dupa ce o persoana infectata cu Covid-19 a scuipat-o. In urma ei au ramas o fetița de 11 ani și un soț indurerat.

- O femeie in varsta de 80 de ani, infectata cu noul coronavirus, a decedat astazi la Spitalul Municipal Dej. Aceasta avea și alte afecțiuni. Conform surselor Dej24.ro , femeia a fost internata pe secția de Contagioase a Spitalului Municipal Dej. I s-au prelevat probele necesare testarii, insa pana sa…