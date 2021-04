Noul Ordin privind instituirea carantinei semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan, publicat in Monitorul Oficial și despre care premierul Florin Cițu spune ca nu a fost informat, este in opinia lui Moldovan “mai obiectiv”. Ea a susținut in cadrul unui interviu la Digi24 ca Bucureștiul “este de carantina” atat pe noua cat și pe […] The post Andreea Moldovan pune paie pe foc și declara ca Bucureștiul este de carantina pe orice calcul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .