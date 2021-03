Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat in legatura cu prelungirea carantinarii Timisoarei, premierul Florin Citu a precizat ca astazi va avea o intalnire cu Asociatia Consiliilor Judetene si cu Asociatia Municipiilor. De la aceste discutii asteapta solutii pentru a se putea evita carantinarea. Pe de alta parte, Florin Citu a aratat…

- Bulgaria a intrat in carantina totala timp de 10 zile din cauza creșterii numarului de cazuri de Covid. Luna viitoare, in aprilie, sunt programate alegeri generale. Este a treia carantina de acest tip de la inceputul pandemiei. Peste 12.

- Rata de infectare Covid in funcție de care se stabilesc scenariile va fi calculata diferit, a anunțat luni secretarul de stat la ministerul Sanatații, Andreea Moldovan. Decizia finala va fi luata marți, a precizat luni seara reprezentantul Guvernului, la finalul unei discuții care a avut loc la Min.…

- Dupa mai multe dezbateri in ceea ce privește purtarea maștilor de protecție de catre elevi in timpul orelor de educație fizica, ministerul Sanatații a ajuns la concluzia ca ele sunt necesare și astfel, au devenit obligatorii in incinta salilor de sport, chiar și in timpul exercițiilor. Secretarul de…

Rata infectarilor cu Covid-19 din Israel a scazut cu 95,8% in randul persoanelor care au primit ambele doze de vaccin Pfizer, a anuntat, sambata, Ministerul israelian al Sanatatii, transmite Reuters.

- Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca starea de alerta pe teritoriul Romaniei a fost prelungita si a aratat ca formula de calcul a ratei de incidenta a cazurilor de COVID-19 prin includerea focarelor se va aplica peste doua saptamani. "A fost prelungita (n.r. starea…

- Andreea Moldovan, secretar de stat la ministerul sanatatii, a explicat, miercuri, ca ivermectina nu este in prezent un medicament care sa dovedeasca eficienta in tratamentul impotriva COVID-19, informeaza Agerpres . Andreea Moldovan a precizat ca studiile pe care se bazeaza utilizarea ivermectinei sunt…