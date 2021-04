Andreea Moldovan, despre febra cumpărăturilor în pandemie: Ne sperie aglomeraţia excesivă a oamenilor Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Andreea Moldovan a declarat ca „aglomeratia si mobilitatea excesiva a oamenilor” provoaca ingrijorare in randul autoritatilor si face apel la populatie sa respecte masurile impuse pentru a preveni raspandirea noului coronavirus. „Cred ca este un moment, pentru noi toti, sa ne reconsideram modul de a face cumparaturi, pentru ca daca ne gandim la alte tari, magazinele se inchid in mod obisnuit, fara pandemie, la ora sapte. Cred ca este un moment in care sa ne si schimbam acest mod de a merge zilnic de mai multe ori la magazin sa cumparam cate putin, pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Andreea Moldovan afirma ca „aglomeratia si mobilitatea excesiva a oamenilor” provoaca ingrijorare in randul autoritatilor. „Cred ca este un moment, pentru noi toti, sa ne reconsideram modul de a face cumparaturi, pentru ca daca ne gandim la alte tari, magazinele…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, spune despre șeful DSU Raed Arafat ca se considera deținatorul adevarului absolut asupra intereselor oamenilor: „scuzele ar fi primul gest...

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, le-a explicat romanilor cum sa procedeze oamenii pentru a face cumparaturi in zilele in care magazinele se inchid la ora 18.00 iar restricțiile de circulație intra in vigoare la ora 20.00.”Am sa va spun sfatul pe care il dau. In primul rand, am menționat sa fie…

- Secretarul de stat in MAI a explicat marți seara care sunt avantajele adeverinței de vaccinare și in ce situații se poate folosi. Raed Arafat susține ca in anumite circumstanțe, aceasta adeverința trebuie insoțita și de rezultatul negative al testului Covid-19. “Adeverința va fi folosita in scop medical”…

- Secretarul de stat Raed Arafat vorbește despre un nou val al pandemiei in Romania. Șeful DSU spune ca dezavantajul este ca „incepem la terapie intensiva cu un numar de peste 900 și ceva de bolnavi, comparativ cu valul trecut cand erau mai puțini pacienți in terapie intensiva, vreo 500”. „Suntem intr-o…

- Noi unitati mobile de terapie intensiva in capitala Foto: Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" Sunt tot mai putine locuri libere la terapie intensiva pentru bolnavii cu coronavirus. În Capitala, vor fi instalate unitati mobile la trei dintre spitalele COVID, dar,…

- Șeful DSU, Raed Arafat, admite ca in cadrul intervenției pompierilor de la Constanța au existat nereguli, tocmai de aceea a fost trimisa o echipa IGSU pentru a face ancheta. Arafat a explicat ca in cursul acestei zile vom avea raportul și masurile dispuse impotriva pompierilor. Citește și: SURSE…

- Raed Arafat: „Vaccinarea impotriva Covid-19 este și va fi VOLUNTARA” Secretarul de Stat din ministerul de Interne, Raed Arafat, afirma ca discuțiile din cadrul Ministerului Sanatații privitoare la obligativitatea vaccinarii nu privesc campania de vaccinare impotriva noului coronavirus. Arafat arata…