Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Andreea Mitu a fost invinsa in finala turneului ITF de 15.000 de dolari de la Arad, de sportiva bosniaca Nefisa Berberovici, scrie News.ro. Jucatoarea din Bosnia, favorita numarul 6, s-a impus, scor 6-3, 0-6, 6-4, dupa o ora si 47 de minute.Probab de dublu…

- Jucatoarea romana de tenis Andreea Mitu a fost invinsa de bosniaca Nefisa Berberovic cu 6-3, 0-6, 6-4, duminica, in finala turneului futures ''Ilie Nastase'' de la Arad, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari. Mitu (26 ani, 794 WTA), cap de serie numarul opt, s-a inclinat dupa o…

- Jucatoarea romana de tenis Andreea Mitu o va infrunta pe bosniaca Nefisa Berberovic in finala turneului futures ''Ilie Nastase'' de la Arad, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari. Mitu (26 ani, 794 WTA), cap de serie numarul opt, a surclasat-o, cu 6-0, 6-0, sambata,…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, sambata, in finala turneului WTA de la San Jose (California), dotat cu premii totale de 799.000 de dolari, dupa ce a dispus in trei seturi de...

- Jucatoarea de tenis Mihaela Buzarnescu, favorita numarul 2 a turneului BRD Bucharest Open, a ratat calificarea in finala dupa ce a fost invinsa, sambata, in semifinale de croata Petra Martic cu scorul de 6-4, 6-4.

- Simona Halep și-a aflat in urma cu scurt timp, adversarul din sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros. Simona Halep o va intalni pe Angelique Kerber, in sferturile de finala ale turneului de la Paris. Jucatoarea germana a invins-o in doar doua seturi pe jucatoarea franceza Caroline Garcia.Conform…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de Dominika Cibulkova (Slovacia) cu scorul 6-2 6-7 1-6, vineri, in semifinalele turneului WTA de la Strasbourg (Franta), dotat cu premii totale de...

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Strasbourg, dotat cu premii totale de 226.750 dolari, vineri, dupa ce a fost invinsa de Dominika Cibulkova (Slovacia), cu 2-6, 7-6 (5), 6-1. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Irina Giurgiu)