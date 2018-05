Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Pestrițu se pregatește sa devina mamica pentru prima data, iar nașterea micuței sale este programata pentru jumatatea lunii august. Adelina Pestrițu și logodnicul ei, Virgil Șteblea, vor deveni parinți peste doar trei luni jumatate și ambii sunt vizibil emoționați și se pregatesc pentru marele…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda formeaza unul dintre mai indragite, apreciate și urmarite cupluri din lumea showbizz-ului autohton, iar de cand au devenit parinți cei doi radiaza in adevaratul sens al cuvantului. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au implinit trei ani de cand și-au marturisit dragostea…

- Gabriela Cristea s-a reorientat și și-a schimbat radical opțiunile in materie de televiziune. Prezentatoare TV va putea fi vazuta de acum inainte la Antena Stars, ceea ce era de așteptat avand in vedere ca in ultimul timp aparea destul de des in emisiunile trustului. Gabriela Cristea, criza…

- Gabriela Cristea s-a schimbat enorm de cand a devenit mamica in luna septembrie. Dupa ce s-a tot speculat ca ar fi semnat cu trustul Intact, prezentatoarea a tinut sa-i anunte pe toti prietenii care este noul ei loc de munca.

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a facut o mențiune pe contul sau de pe o rețea de socializare, la rubrica destinata locului de munca. In luna septembrie a anului trecut, Gabriela Cristea iși lua la revedere de la telespectatorii Kanal D , intrand in concediu de maternitate. Dupa ce a…

- O noua metoda de inselaciune iți face loc pe piața, de aceasta data un ”american” profitand de naivitatea unor femei pe care le convinge sa trimita bani in Nigeria. O femeie din Constanța a povestit, pentru replicaonline.ro , cum matușa ei a fost cat pe ce sa fie inșelata de un individ pe Facebook.…