Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati cautati de autoritatile judiciare din Statele Unite ale Americii (SUA) pentru savarsirea mai multor infractiuni, intre care fraude informatice, au fost prinsi de politistii prahoveni si retinuti, ei urmand a fi supusi procedurilor de extradare, scrie AGERPRES.Citeste si: Parchetul…

- Polițiștii prahoveni au depistat doi barbați cautați de autoritatile judiciare din S.U.A pentru constituire a unui grup infractional organizat, frauda informatica, efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos și acceptarea operațiunilor financiare in mod fraudulos La data de 10 aprilie, in urma…

- La data de 10 aprilie a.c., in jurul orei 16.00, politistii de investigatii criminale din Cugir l-au depistat si retinut pe un barbat de 69 de ani, din Cugir, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul a fost condamnat, de Tribunalul Alba, la executarea unei pedepse privative…

- Cristi Mitrea și Tudor Mihaița, fiul celebrului actor George Mihaița, s-au numarat printre ocupanții podiumului de premiere de la Campionatul European de Jiu Jitsu desfașurat in capitala Italiei, Roma. (CITEȘTE ȘI: CRISTI MITREA FACE NUNTA? A FACUT ANUNTUL IN DIRECT) Celebrul luptator Cristi Mitrea…

- Prezenta pe canapeaua emisiunii „Vorbește Lumea”, Andreea Marin a rememorat experiența neplacuta pe care a trait-o intr-una dintre vizitele sale la New York și in urma careia l-a cunoscut pe designerul Domenico Dolce. De asemenea, fosta „zana a surprizelor” a vorbit despre relația pe care o are cu fiica…

- Diana Bulimar a trecut printr-o dezamagire cumplita in viața de sportiva. Ea a ratat Campionatele Mondiale din 2013, din cauza unei accidentari la genunchi. Bruneta s-a operat atunci la Viena. Recuperarea a facut-o la clinica lui Tuncay Ozturk, fostul soț al Andreei Marin. Diana Laura Bulimar, cunoscuta…

- Risca pana la 2 ani de inchisoare pentru ca au furat un telefon mobil "Xiaomi Redmi Note 4", dintr-o masina parcata in curtea unui bloc de locuit de pe strada D.Rascanu din Capitala.Hotii, care apar in imaginile video de mai sus, sunt cautati de oamenii legii.

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Valcea au dispus retinerea a inculpaților Viorel Preda și Ioan Neagu, acuzați de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, instigare la infractiunea de ...