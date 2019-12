Stiri pe aceeasi tema

- A trecut prin mai multe divorțuri, insa de fiecare data a reușit sa-și refaca viața și sa devina și mai puternica. Andreea Marin este fericita cu Adrian Brancoveanu, iubitul ei, iar acesta are o relație frumoasa și cu fiica vedetei.

- Interviu inedit, cu Andreea Marin și omul drag sufletului ei! Invitați impreuna la un eveniment dedicat lui Razvan Ciobanu, cei doi au vorbit, pentru prima oara, pentru Antena Stars! Ce curiozitați au satisfacut cei doi și ce declarații spumoase a avut Adrian Brancoveanu, vezi mai jos!

- Andreea Marin și-a amintit de vremurile de altadata. Aceasta a dat publicitații o fotografie care dateaza din urma cu 20 de ani, de pe vremea cand prezenta jurnalul de știri. Imaginea o prezinta pe Andreea Marin la pupitrul principalului jurnal de știri de la Televiziunea Romana, in urma cu aproape…

- Au o relație din mai 2017, dar pana acum nu au lasat la vedere foarte multe din intimitatea lor. Andreea Marin (44 de ani) și Adrian Brancoveanu (33 de ani) se comporta deja ca o familie sudata, iar fotoreporterii Click! i-au surprins de nenumarate ori la cumparaturi pentru casa. Dar se pare ca “Zana”…

- Andreea Marin, 44 de ani, are o relație de peste 2 ani cu Adrian Brancoveanu, 33 de ani, și momentan nu mai vrea sa auda de casatorie. “Locuim impreuna, e o relație care ne implinește pe amandoi. Suntem practic o familie”, a declarat Andreea Marin, scrie realitatea.net.

- Andreea Marin a postat mai multe imagini pe Instagram in care se poate vedea cat de fericita este in concediul petrecut alaturi de iubitul sau, Adrian Brancoveanu. Dezvaluire intima facuta de Andreea Marin. "Uneori dureaza ore in sir!" "Ramas bun, Atena, multumesc pentru balsamul pentru…