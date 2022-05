Andreea Marin și-a prezentat oficial iubitul (GALERIE FOTO) Prezentatoarea Andreea Marin și-a prezentat, oficial, iubitul ținut aproape la secret, alaturi de care spune ca traiește o frumoasa poveste de dragoste zi de zi, noapte de noapte, de mai bine de cinci ani. Prezentatoarea de televiziune Andreea Marin a trecut prin trei casnicii eșuate. Cea mai cunoscuta este cea cu artistul Ștefan Banica Junior, tatal fetei ei, Violeta. De cinci ani, Andreea și-a refacut viața alaturi de un barbat cu zece ani mai tanar decat ea, Adrian Ionuț Brancoveanu. Deși pana acum cei doi au fost foarte discreți in ceea ce privește relația lor, iata ca acum au facut un pas… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

