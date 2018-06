Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul International „Avram Iancu” Cluj a sarbatorit cea mai de succes destinatie de vacanta de pe aeroport si anume Antalya (Turcia). Zborurile spre Antalya, au o lunga traditie pe Aeroportul International Cluj fiind operate fara întrerupere pe parcursul…

- Palma de Mallorca a devenit primul oraș care a interzis Airbnb. Administrația orașului spaniol Palma, de pe insula Mallorca, interzice proprietarilor de apartamente sa-și inchirieze apartamentele pentru turiști, devenind primul loc in Spania pentru a introduce o astfel de masura, scrie BBC News. Restricțiile…

- In anturajul Generatiei lui Hagi, pe care o reprezinta azi Lupescu, am fost pentru prima data in 1997, cand am zburat cu echipa nationala in Palma de Mallorca, unde urma sa joace un amical impotriva Spaniei. Eram doar de un an si jumatate in presa, dar recunosc cu maxima modestie ca, in cazul meu, talentul…

- Deși membrii casei regale spaniole incearca sa faca uitat acel moment șocant care a avut loc de Paștele catolic și-n care Letizia, soția Regelui Felipe, s-a certat in public cu soacra ei, fosta Regina Sofia, spaniolii nu vor uita asta prea repede. Pe 8 aprilie, cei cinci au incercat sa salveze aparențele…

- Trendurile in turismul romanesc evolueaza si comportamentul de cumparare al turistilor romani este intr-o continua schimbare. Daca acum 10 ani majoritatea turistilor se documenta online dar cumpara de la agentiile stradale, astazi ponderea rezervarilor online depaseste 85% din total. Pretul ramane criteriul…

- O inregistrare video ce pare sa fi captat o disputa verbala intre doua membre ale familiei regale a Spaniei - actuala si fosta regina - a declansat un val de speculatii si de zvonuri in aceasta tara, dupa ce a devenit virala pe retelele de socializare, informeaza DPA miercuri. Disputa prezumtiva a avut…

- O noua ruta de pe Aeroportul Bacau va lega centrul Moldovei de București, prin trei zboruri pe saptamana. Pasagerii zborurilor Bacau – București au la Aeroportul Otopeni conexiuni pentru zeci de destinații, și, prin escala, in zonele de mare... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Low-costul romanesc Blue Air a anunțat lansarea unei noi curse in Romania. Operatorul aerian Blue Air a inaugurat, miercuri, ruta directă Bacău – Otopeni cursă care contribuie la dezvoltarea operațiunilor pe Aeroportul “George Enescu”, una dintre cele 9 baze operaționale…