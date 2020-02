Zana Surprizelor a dat fuga la medicul cardiolog, unde a facut un control la inima. Din fericire, rezultatele au iesit foarte bine, Andreea este sanatoasa, nu are nicio problema la inima.

"Am facut testele de efort, tot ce trebuia pentru inima. Decesele din probleme cardiovasculare au ajuns la 4 milioane de oameni pe an in Europa. Oameni tineri care fac sport, la care nu te-ai astepta, se trezesc cu atac de cord, nici nu-ti explici de ce se intampla asa, insa iata ca trebuie sa fim atenti. Slava Domnului, acum sunt sanatotasa", a spus Andreea Marin pentru Click.ro.

