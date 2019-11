Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta de televiziune Andreea marin a vorbit despre Violeta, fiica pe care o are din mariajul cu Ștefan Banica Junior. Andreea Marin are toate motivele sa fie mandra de fiica ei, Violeta. Aceasta este la varsta adolescenței și a ajuns sa-i fie ajutor de nadejde celebrei sale mame. Vedeta de televiziune…

- Andreea Marin și-a amintit de vremurile de altadata. Aceasta a dat publicitații o fotografie care dateaza din urma cu 20 de ani, de pe vremea cand prezenta jurnalul de știri. Imaginea o prezinta pe Andreea Marin la pupitrul principalului jurnal de știri de la Televiziunea Romana, in urma cu aproape…

- Complexul Caraiman este un centru medical multifuncțional, de stat, nu privat, unde totul arata de nota 10, dar cel mai important sprijin pe care il ofera sunt serviciile medicale GRATUITE, prompte, in conditii impecabile, chiar daca pacienții nu sunt asigurați sau nu au medic de familie. Vedeta de…

- Si-a incheiat socotelile cu televiziunea in urma cu trei ani si de atunci se ocupa de propriile afaceri, scrie click.ro. Datorita celebritatii castigate in 22 de ani de aparitii la tv, Andreea Marin (44 de ani) face in continuare bani frumosi din contracte de imagine. Chiar daca nu mai prezinta la…

- Andreea Marin si-a surprins iubitul intr-o ipostaza inedita. Desi este foarte discreta atunci cand vine vorba de relatia pe care o are cu Adrian Brancoveanu, de data aceasta vedeta a vrut sa le arate si prietenilor virtuali ce iubit are.

- Vedeta de televiziune Andreea Marin are o sora cel puțin la fel de atragatoare ca ea. Cristina și-a sarbatorit ziua de naștere de curand. Zilele trecute, Andreea Marin a aniversat-o pe sora sa mai mica, Cristina. Aceasta a implinit 39 de ani. Cu aceasta ocazie, fosta zana a surprizelor a dat publicitații…