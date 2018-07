Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a accelarat și a incercat sa intre cu mașina in 200 de romani, intr-un parc din Milano. In Volvo se aflau alți doi conaționali. Șoferul autoturismului inmatriculat in Bulgaria a fost arestat, iar ceilalți doi barbați au reușit sa fuga și sunt in prezent cautați de Poliție. Incidentula avut…

- Andreea Marin a explicat ca in ultima perioada a fost foarte aglomerata cu multe proiecte la care a muncit, iar aceste lucruri și-au pus amprenta pe starea ei de sanatate. Cu toate acestea, vedeta a declarat ca nimeni nu trebuie sa-și faca griji deoarece doar iși ia o pauza pentru a se reface atat…

- Andreea Marin este una dintre cele mai indragite vedete de la noi și, deși a trecut prin multe momente dificile de-a lungul timpului, ea a ales sa le țina pentru ea. De aceasta data, insa, vedeta le-a dezvaluit fanilor ca se confrunta cu probleme de sanatate, motiv pentru care va disparea de pe rețelele…

- Cinci romani au fost arestați in Ragusa, Italia, cu acuzația de trafic de oameni, proxenetism inclusiv cu minori și asociere mafiota. Cei cinci pusesera bazele unui adevarat clan mafiot in sudul Peninsulei, transmite digi24.ro.

- Peste 300 de persoane au fost evacuate duminica dupa-amiaza dintr-un mall din municipiul Ramnicu Valcea, dupa ce a izbucnit un incendiu la un tablou electric al cladirii, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea.Pompierii valceni au intervenit pentru…

- Recent, tatal Deliei a trecut printr-o intervenție chirurgicala complicata. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Acesta a fost și motivul pentru care Ion Matache a plecat din manastire. Operația nu mai putea fi amanata. (CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV! TATAL DELIEI, DECLARAȚII…

- Tatal a doi copii, Radu (16 ani) și Ana Violeta (10 ani), Ștefan Banica Jr. este un barbat implinit! Fata pe care o are din relația cu Andreea Marin nu a fost expusa public prea des. Ambii parinți ai fetiței s-au abținut din a posta fotografii in care apare Violeta. Recent, Ștefan Banica Jr. a […] The…