- Andreea Marin este impreuna de 6 ani cu Adrian Brancoveanu, insa nu are planuri de casatorie pentru viitorul apropiat. Vedeta a explicat de ce nu se grabește sa faca marele pas. Dupa divorțul de Ștefan Banica Jr, Andreea Marin s-a recasatorit cu Tuncay Ozturk, insa povestea lor de dragoste nu a durat…

- Cu trei casnicii eșuate la activ, nu este de mirare ca Andreea Marin nu s-a casatorit pana acum cu Adrian Brancoveanu, deși are parte de liniște și dragoste alaturi de el de mai bine de 6 ani. Vedeta a vorbit despre alegerea ei pentru Antena Stars și a dezvaluit motivul pentru care nu oficializeaza…

- Andreea Marin este extrem de discreta cand vine vorba de relația ei cu Adrian Brancoveanu, dar de data aceasta a facut dezvaluiri in exclusivitate la Antena Stars despre viața amoroasa. Vedeta de televiziune a confirmat ca s-au implinit 6 ani de cand formeaza un cuplu cu diplomatul și martuisește ca…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Yamato Zaharia a facut noi marturisiri despre relația cu Denisa Despa. Luptatorul susține ca nu este de acord cu acuzațiile pe care le-a facut vedeta, caci ea a negat ca ei au o relație. Iata ce dezvaluiri a facut Yamato Zaharia in cadrul emisiunii!

- Anca Lungu și-a gasit adevarata fericire in brațele iubitului grec. In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta prezentatoare TV a vorbit despre relația cu partenerul ei. Viața i s-a schimbat radical. Cum a decis sa renunțe la tot și sa plece in Franța.

- Bianca Marina a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre relația pe care o are cu Mario Iorgulescu. Fosta soție a lui Steliano Filip a declarat ca il cunoaște pe Mario Iorgulescu de 10 ani. Iata ce a dezvaluit Bianca Marina despre relația lor!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mariana Moculescu a precizat ca și-a luat masurile necesare de precauți in caz de blackout, adica o lipsa a gazelor sau a curentului electric. Fosta soție a lui Horia Moculescu este speriata de tot ceea ce se intampla in lume, motiv pentru care nu sta prea multe…