Stiri pe aceeasi tema

- Veselie mare astazi, pentru Alina Eremia. Cantareața iși sarbatorește ziua de naștere. Indragita artista petrece alaturi de cei mai buni prieteni și, bineițeles, de iubitul sau. In ciuda pandemiei, vedeta pare sa se distreze cum nu se poate mai bine.

- O vedeta de la noi sufera și acum dupa fiica decedata, chiar daca au trecut mai bine de 13 ani de la tragedie. Acum, vedeta susține ca primește semne de la copilașul ei mort la naștere și crede ca viața de dupa moarte chiar exista.

- Deși e pandemie de COVID-19, nu se poate lipsi de distracții! Britney Spears iși petrece ziua de naștere cu saptamani inainte in Maui, cea de-a doua insula ca suprafața a arhipelagului și statului american Hawaii, noteaza click.ro. Vedeta a ales sa se relaxeze la soare in vacanța la scurt timp dupa…

- Alyssa Anne Dayvault, blogger de frumusețe, și-a aruncat cei doi bebeluși nou-nascuți in coșul de gunoi la scurt timp dupa naștere. Judecatorul Steven John a anunțat o sentinți de 40 de ani de inchisoare. Femeia in varsta de 32 de ani, care are deja doi copii, a nascut o fetița in 2017, iar in anul…

- Fostul fotbalist argentinian, in prezent antrenor, implineste, vineri, 60 de ani, si isi sarbatoreste ziua de nastere in izolare, dupa ce a fost contact cu o persoana testata pozitiv cu Covid-19.

- Considerate de multi cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, ”Pele”, pe numele sau adevarat Edson Arantes do Nascimento, s-a nascut pe 23 octombrie 1940 si sarbatoreste azi implinirea a 80 de ani.

- Vedeta de la Antena 1, Octavia Geamanu, a innebunit de nervi, dupa ce nu i-a raspuns nimeni de la DSP. Vedeta a avut probleme cu sora ei. Indragita prezentatoare de la Antena 1, Octavia Geamanu, și soție a lui Marian Ionescu de la Direcția 5, traverseaza perioada epidemiei de coronavirus cu mari greutați…