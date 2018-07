Andreea Marin, escapadă romantică în Capri FOTO Dupa excursia in Palma de Mallorca, vedeta a ajuns pe o alta insula, alaturi de iubitul ei. Andreea Marin (43) a avut parte de o saptamana de vis petrecuta alaturi de partenerul ei de viata in Italia, in romantica insula Capri. E vorba despre acel loc special care a cucerit-o definitiv pe Zana, intr-atat de mult incat a facut-o sa spuna ca „M-as muta fara ezitare in Capri. E un loc aparte din puncte de vedere spiritual, un colṭ de rai, unde clima, atmosfera si mancarea sunt extraordinare”. Cert e ca este si acel loc in care Andreea a ales sa-si petreaca cele mai frumoase clime alaturi de omul… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

