Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin a fost invitata marți, 18 ianuarie, in emisiunea „Teo Show” de la Kanal D. Vedeta a raspuns unor intrebari incomode și a reacționat imediat cand a venit vorba despre Ștefan Banica, fostul soț. Extrem de discreta cu viața personala și asumata in declarații, Andreea Marin a avut o reacție…

- Andreea Marin a susținut ca nu și-ar dori ca fiica ei, Violeta, sa ajunga vedeta precum parinții deoarece, in ciuda aparențelor, nu e deloc simplu sa fii persoana publica. Intrebata fiind, pe Kanal D, daca i-ar placea ca Violeta sa fie vedeta, Marin a raspuns: „Nu, va spun cinstit. Avand n vedere atatea…

- Una dintre cele mai cunoscute vedete tv, Andreea Marin, și-a exprimat regretul ca in Romania personalitațile tv sunt tot mai rare și a vorbit și despre slaba calitate a majoritații emisiunilor de la televizor. Intrebata “La cina” daca mai sunt vedete tv astazi, Andreea a spus: “Daca…

- In urma cu mai mulți ani, Andreea Marin a trecut prin clipe cumplite din cauza a doua sarcini pe care le-a pierdut. Totul s-a intamplat chiar inainte de o aduce pe fiica sa, Violeta, pe lume. ”Zana Surprizelor” iși dorea cu ardoare sa devina mama, insa la momentul respectiv, nu s-a putut, iar toate…

- Vedeta muzicii anilor ’90 cu grupul sau, Class, Mihaela Cernea continua sa ramana in mișcare. Fosta artista, acum profesor pentru o noua generație de artiști prin studioul sau de producție muzicala, solista și-a deschis o sala fitness și yoga in inima cartierului Cotroceni. Fiica veteranului muzician…

- Se mai marita Andreea Marin? Ce spune vedeta! Andreea Marin și Adrian Brincoveanu formeaza, de mai bine de 4 ani, unul dintre cele mai frumoase și mai discrete cupluri din showbiz. Toata lumea se intreaba incotro se indreapta relația lor. Mai exact, daca se vor casatori. Deși are deja 3 casnicii incheiate,…

- Andreea Marin, in varsta de 46 de ani și Adrian Brancoveanu traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de patru ani, insa, cei doi nu vor sa faca pasul cel mare. „Zana” a spus care este motivul, intr-un mesaj scurt.„Noi suntem bine astfel și suntem o familie. Nu traim dupa normele impuse de…

- Violeta Banica, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Banica, are 13 ani, abia in luna decembrie a acestui an va implini 14. Merge la o școala privata, se concentreaza la studiile sale, mama ei laudand-o ca e un elev model. Tanara a inceput sa apara și la evenimente mai des, așa cum s-a intamplat și acum,…