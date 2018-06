Andreea Marin traiește o frumoasa poveste de dragoste și toata lumea se intreaba daca va pași, din nou, in fața altarului. Iata ca vedeta a dat și un raspuns tuturor curioșilor. (Promotiile zilei la monitoare) Invitata in emisiunea online a lui Madalin Ionescu, Andreea Marin a raspuns tuturor intrebarilor legate de viața ei. Iar cand […] The post Andreea Marin, declarații picante despre relația actuala: ”Nu ma gandesc la casatorie, dar n-o exclud” appeared first on Cancan.ro .