Andreea Marin a avut un an obositor, in care a muncit mult si s-a dedicat diferitelor cauze sociale, insa implinirea de la final a fost pe masura. Vedeta a fost bucuroasa ca i-a ajutat pe oameni si ca le-a fost alaturi. Astfel, dupa munca vine si rasplata, astfel ca frumoasa vedeta a decis sa plece tocmai in Bali, acolo unde s-a relaxat, a facut meditatii si a dedicat timp doar pentru ea.