Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca nu a fost cel mai bun an pentru bruneta, Andreea Podarescu a reușit insa sa-și vada visul cu ochii. Vedeta a marturisit la Antena Stars ca a primit cadou de la mama ei o casa. Iata ce planuri are pentru noul an!

- In Maternitatea din cadrul Spitalului Județean de Urgența Dambovița, cinci mamici au primit un cadou special in ziua de 25 decembrie. In ziua de Craciun, cand toata lumea daruia Post-ul Cinci familii din Dambovița au primit un cadou special de la Moș Craciun apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Andreea Marin a implinit 47 de ani pe 22 decembrie. Celebra prezentatoare de televiziune și antreprenoare și-a petrecut ziua acasa, alaturi de cei dragi. Nu a uitat insa sa faca dezvaluiri in fața fanilor ei, in spațiul public, la ceas aniversar. Acolo a atras atenția cu o declarație.„Imi promit ca,…

- Ștefan Banica Jr. a implinit in aceasta toamna 54 de ani, iar de ziua lui, cei doi copii ai sai, Violeta și Radu Ștefan i-au facut o surpriza de proporții. Fiica lui Ștefan Banica a povestit, in cadrul unui interviu dat la un eveniment al mamei sale, Andreea Marin, ca darul oferit de ea și de fratele…

- Este motiv de sarbatoare in familia lui Nicole Chery. Proaspata mamica implinește azi frumoasa varsta de 23 de ani. Cantareța este implinita pe deplin și traiește momente unice alaturi de iubitul ei, Forin Popa, și fetița sa, pe care a adus-o pe lume in urma cu cateva zile. Iata cu ce cadou a surprins-o…

- Andreea Marin, in varsta de 46 de ani și Adrian Brancoveanu traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de patru ani, insa, cei doi nu vor sa faca pasul cel mare. „Zana” a spus care este motivul, intr-un mesaj scurt.„Noi suntem bine astfel și suntem o familie. Nu traim dupa normele impuse de…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau sunt mai fericiți ca niciodata, in ciuda faptului ca cei doi amorezi traiesc o dragoste cu nabadai. Astfel, pentru ”a-și spala pacatele”, celebrul afacerist este gata sa faca orice pentru partenera sa și, de asemenea, nu se uita la bani cand vine vorba de diva. Ei bine,…

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu traiesc de peste patru ani o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi au o relație discreta, insa, vedeta nu s-a ferit sa dezvaluie amanunte din viața ei de familie, atunci cand a fost intrebata. Puțini sunt cei care știu ca Adrian Brincoveanu este și un bucatar desavarșit.…