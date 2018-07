Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin a trecut printr-un moment mai puțin obișnuit in timp ce se afla in platoul unei emisiuni. Vedeta a fost sunata de fiica ei care era neliniștita pentru ca nu o gasea nicaieri pe mama ei.

- Andreea Marin s-a confruntat cu o situație noua in aceasta seara, la doar cateva ore dupa ce a izbucnit in lacrimi in timp ce se afla la un eveniment de suflet. Fosta “zana” a surprizelor a fost sunata de fiica ei in timp ce se afla intr-un platou de televiziune. De la celalalt capat al […] The post…

- Detalii șocante ies la iveala in cazul romancei ucisa in Belgia cu 50 de lovituri de cutit. Fata a fost omorata pentru ca a refuzat sa returneze banii pe care ii primise pentru o partida de amor, informeaza Romania Tv.Andreea Marin, de urgența la spital - Vedeta TV, conectata la aparate…

- Andreea Marin trece printr-o perioada mai delicata. Vedeta s-a prezentat la spital pentru mai multe investigatii, dupa ce ar fi acuzat probleme cu inima. Andreea Marin a anuntat chiar ea, pe pagina ei de Instagram, situatia in care se afla, mentionand ca va urma o perioada de pauza pentru ea. „Dragi…

- Andreea Marin este o mama model si incearca sa-i ofere o educatie aleasa fiicei sale. Violeta este totul pentru ea, astfel ca este de inteles zambetul pe care "Zana" il are pe fata de fiecare data. Chiar daca a trecut prin mai multe probleme in viata, Andreea Marin a reusit de fiecare data sa treaca…

- Andreea Marin vrea sa-si schimbe look-ul si si-a intrebat fanii ce alegere sa faca. Andreea Marin si-a luat la intrebari fanii cu privire la noul look, intrebandu-i cum ii sta mai bine.

- Crextinii sErbEtoresc o mare sfantE, marti. Ziua de 29 mai este una importantE pentru crextinEtate, astfel cE toti crextinii trebuie sE xtie ce sErbEtoare prEznuim in a doua zi din sEptEmanE.

- Andreea Marin și-a facut bagajele și a plecat intr-o binemeritata vacanța. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Iar destinația aleasa nu este una oarecare! (CITEȘTE ȘI: DRAMA PRIN CARE A TRECUT ANDREEA MARIN: „ORICAT DE PUTERNICA AȘ FI, DUPA ASTA NU MI-AM REVENIT!…