- Andreea Marin, in varsta de 47 ani, este o mama mandra. Fiica ei, Violeta, are 14 ani și multe planuri de viitor. Prezentatoarea TV a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre familia ei. „Violeta, așa cum e și normal, da, e domnișoara acum, a mai crescut, are aproape 14 ani și schimbam idei sau…

- Simona Halep ar fi fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Toni Iuruc. Cei de la ziare.com spun ca Simona ar fi acceptat pe loc. Cu ocazia asta ar fi primit și inelul de logodna de la viitorul soț. Simona și Toni se cunosc deja de cațiva ani și de atunci sunt și intr-o relație.... View Article

- Surprize mari pentru fanii Insula Iubirii! Denisa Jurcan, fosta iubita a lui Adrian, se casatorește. Bruneta a fost ceruta in casatorie de catre iubitul sau, Andrei Mureșan, cunoscut și el in urma participarii in cadrul unui show matrimonial. Cat de mult s-a schimbat Denisa de-a lungul timpului și cum…

- Iulia Vantur e in Romania de cateva saptamani. Vedeta și-a lasat iubitul in India, pe Salman Khan, și a revenit in țara natala. Iata ce face vedeta aici, dar și ce planuri are pentru viitorul apropiat. E vorba de cariera ei! Iulia Vantur a venit in Romania chiar de Paște, dupa o lunga perioada de absența.…

- OMS recomanda ca viteza de circulație in orașe sa fie redusa. Limitarea ar putea fi la 30 km/h. Viteza de circulatie in orase ar putea fi redusa fata de limitele legale aflate acum in vigoare. E propunerea Organizatiei Mondiale a Sanatatii, care sugereaza ca viteza de circulație in interiorul orașelor…

- Politic DECLARAȚIE DE PRESA / PNL, inca o promisiune electorala imposibil de onorat: Operațiunea „marea racordare gratuita” la rețeaua de gaze naturale a sfarșit inainte sa inceapa! Va ramane doar un proiect in eter, ca multe altele mai 6, 2021 09:09 Comisia Europeana nu și-a dat acordul pentru proiectul…

- Delia (39 de ani) este adepta unui stil nonconformist, deseori experimentand cand vine vorba de par, make-up și vestimentație. De curand, solista a apelat la o schimbare drastica de look. Pe Instagram, Delia a publicat mai multe imagini cu noul look, cei mai mulți dintre urmaritorii ei fiind convinși…

- Cristina Ich este una dintre cele mai frumoase femei din Romania și nu este de mirare ca barbații roiesc in jurul ei. Vedeta a marturisit pe rețelele de socializare ca a fost ceruta in casatorie de 6 ori, insa doar lui Alex Pițurca i-a spus marele „DA”.