- Andreea Marin a trecut prin momente grele. La finalui unui proiect in afara țarii, la intoarcerea in Romania, vedeta a aflat la testul PCR ca este pozitiva. In cadrul emisiunii „Exclusiv VIP”, Andreea Marin a povestit pentru prima data despre experiența ei. „Nu sunt genul care sa dea sfoara in țara. …

- A aparut cazul primului sugar vaccinat anti-Covid-19, dintr-o greșeala umana. In cursul zilei de ieri, medicul care urmarește evoluția micuțului a dat informații despre starea acestuia de sanatate. Ce vaccin trebuia sa primeasca bebelușul Potrivit declarației medicului Zafer Kurogol, micuțul de o luna…

- Monica Anghel a fost diagnosticata cu COVID, in ciuda faptului ca a facut ambele doze de vaccin.Monica Anghel a transmis pe retelele de socializare ca are COVID, chiar daca s-a vaccinat cu ambele doze. ”Sunt vaccinata cu ambele doze si cu toate acestea tot am facut covid ........ aveti grija de…

- In urma cu cateva zile, Adela Popescu anunța ca a fost confirmata pozitiv cu COVID-19. Din acest motiv, vedeta a fost nevoita sa anuleze botezul celui de-al treila copil și sa stea in carantina. Se pare ca primele zile nu au fost insa tocmai ușoare. Adela Popescu trebuie sa aiba grija de micuțul ei…

- Spania a anuntat miercuri ca a vaccinat 70% din populatie cu doua doze de vaccin pentru Covid-19, indeplinind obiectivul stabilit de guvern pentru luna august, in timp ce rata de incidenta continua tendinta descendenta din ultima luna, dupa o crestere puternica, transmite Reuters. Cu peste…

- Fostul mare fotbalist brazilian Edson Arantes do Nascimento ''Pele'' a asigurat, marti, ca se afla ''intr-o stare foarte buna de sanatate'' si ca a fost la spital pentru ''examene de rutina'', dupa ce s-a confruntat cu zvonuri privind faptul ca ''regele'' ar…

- Avand in vedere cresterea numarului de noi cazuri de Covid-19, premierul Florin Citu a tinut sa precizeze ca nu va introduce noi restrictii. Florin Citu, despre eventuale noi restricții in contextul creșterii numarului de noi cazuri „Vreau sa iau experiența de anul trecut și sa o combinam cu ceea…

- Jumatate din populația Uniunii Europene este acum complet vaccinata impotriva Covid-19, potrivit unei numaratori efectuate marți de Associated French Press din surse oficiale, scrie Brussels Times. Aceasta reprezinta un total de 223,8 milioane de persoane care au primit doua doze de vaccinuri Pfizer,…