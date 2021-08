Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii Inspectoratului Situatii de Urgenta (ISU) Iasi au fost solicitati sa intervina la o statie GPL din cartierul Dacia, dupa ce au fost sesizate scapari de gaz, au informat, duminica, reprezentantii institutiei. La fata locului s-au deplasat echipaje de pompieri si ale Serviciului Judetean de…

- Un barbat din Targu Mureș a distrus ambulanța SMURD și a agresat cadrele medicale care venisera pentru a-i acorda ingrijiri medicale, joi noaptea, soției sale. Incidentul s-a intamplat intr-un cartier rau famat din municipiul Targu Mures. ″In urma interventiei medicale, din municipiul Targu Mures, str.…

- Reprezentantii Salvamont anunta ca in ultimele 24 de ore au fost primite 11 apeluri de urgenta prin care se cerea interventia salvamontistilor, iar in urma acestora 9 persoane au fost predate Serviciului de Ambulanta sau SMURD pentru a fi transportate la spital, potrivit news.ro. Reprezentantii…

- Un accident feroviar a avut loc, miercuri noapte, in stația CFR Fetești, in urma coliziunii intre locomotiva unui tren care era in circulație și o garnitura care era staționata, informeaza Agerpres . Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Ialomița, nu s-au inregistrat victime, ci…

- Constanța: Exercițiu in cazul declanșarii unui dezastru in danele de petrol Pe o platforma din Portul Constanta a avut loc astazi un exercitiu de testare a planului de urgenta al unei companii petroliere. Au participat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului…

- Inconștiența la volan atinge cote maxime, mai ales atunci cand cei care comit greșeli uriașe sunt chiar persoanele pe a caror mana se afla viața altor oameni. Acesta este și cazul unui șofer de pe Ambulanța din Suceava, care a fost surprins la volan cu o alcoolemie numai “buna” de intrat in coma alcoolica.…

- Pe parcursul saptaminii trecute, la Serviciul de Urgența au parvenit 6150 de apeluri pentru acordarea primului ajutor medical la etapa de prespital, inclusiv 873 de apeluri pentru minori. Cel mai des a fost solicitata intervenția ambulanței pentru copii cu urgențe respiratorii – 362 de cazuri. Timp…