Elixir - minune! Sucul de țelină face miracole pentru sănătate

Telina are o serie de efecte benefice pentru sanatate, indiferent de modul in care este consumata.Atunci cand este bauta sub forma de suc, telina stimuleaza detoxifierea organismului, activitatea rinichilor, imbunatateste digestia si, totodata, este benefica pentru sistemul… [citeste mai departe]