Stiri pe aceeasi tema

- Momente de panica la Instanbul! Inna (31 de ani) a ajuns de urgența la spital dupa ce scena pe care canta s-a prabusit, sambata seara (12 mai) Artista a postat o fotografie in care apare cu picioarele bandajate si si-a asigurat fanii ca se simte bine si isi va continua turneul pe care il sustine […]…

- Madalina Ghenea a ajuns, de urgența, la spital! (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Vedeta a preferat sa-și petreaca vacanța de 1 Mai in Austria alaturi de prietenii ei de suflet. Dar nu se aștepta sa aiba parte de o vacanța cu peripeții. Madalina Ghenea a […] The…

- Maria Simion trece printr-o perioada delicata. Vedeta TV a ajuns, in urma cu puțin timp, de urgența pe mana medicilor.(CITEȘTE ȘI: MIHAI PINTILII, GEST EMOȚIONANT LA CAPELA IN CARE E SICRIUL CU TRUPUL IONELEI PRODAN) Maria Simion traferseaza unele dintre cele mai dificile momente. In urma cu puțin timp,…

- Mirela Vaida are parte de momente grele, dupa ce a ajuns de urgența cu fiica ei la spital. Vedeta a postat o fotografie cu micuța, in timp ce desena, iar pe manuța ei se observa o branula, semn ca i-au fost administrate soluții injectabile pentru calmarea durerii sau pur și simplu i-au fost administrate…

- Andreea Marin traiește in prezent o frumoasa poveste de dragoste. Vedeta a vorbit deschis despre asta, dar și despre stilul de viața pe care il are in ultima perioada, in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, filmata chiar in casa vedetei. Andreea Marin a marturisit ca weekend-urile in care se deconeceteaza…

- Andreea Raicu a ajuns de urgența la spital, de Paște. Vedeta a postat o fotografie, pe o rețea de socializare, unde apare pe un pat de spital și cu o perfuzie in mana. “Lucrurile nu ies intotdeauna așa cum ne planificam. Viața ne ia de multe ori prin surprindere, așa ca de aceea e atat de important…

- Madalina Ghenea a ajuns la spital. Frumoasa actrița a avut unele probleme medicale și a mers imediat la un spital din București ca sa se consulte cu specialiștii. In timp ce a fost supusa unui tratament, Madalina Ghenea s-a lasat fotografiata pe patul modern dintr-un salon de cinci stele. Ea a facut…

- Exatlon 18 februarie: Momente dificile pentru „Faimoși”. Dupa ce Ion Oncescu s-a retras temporar de langa colegii lui de echipa, din cauza unor probleme de sanatate cauzate de niște pietre la rinichi, Andrei Stoica a acuzat senzații „ciudate” in timpul competiției din Republica Dominicana. Sportivul…